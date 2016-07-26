مقدمة 1-أرباح البحري السعودية تقفز 47% في الربع/2

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الرياض 26 يوليو تموز (رويترز) - قفز صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 47.2 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام لتتجاوز النتائج توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 504.18 مليون ريال (134.45 مليون دولار) مقابل 342.48 مليون قبل عام.

وتوقعت الاستثمار كابيتال أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 308.4 مليون ريال في الربع الثاني.

وعزت الشركة قفزة الأرباح إلى "ارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة شراء وتسلم عدد من ناقلات النفط العملاقة وارتفاع معدلات أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية."

وقفزت أرباح الشركة خلال النصف الأول 50.65 بالمئة إلى 1.116 مليار ريال من 740.89 مليار قبل عام.

وأصبحت الشركة المزود الوحيد لخدمات الشحن بناقلات الخام العملاقة لشركة أرامكو السعودية بعدما اشترت الوحدة البحرية لشركة النفط العملاقة في صفقة أعلنت في 2012 واكتملت في العام الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال ناصر العبد الكريم رئيس قطاع النفط بالشركة خلال مقابلة مع رويترز إن البحري تعتزم زيادة أسطولها من ناقلات النفط العملاقة إلى 46 بنهاية 2018 في إطار خطة طموحة للنمو والتوسع في مختلف القطاعات وإن ذلك من شأنه أن يجعل الشركة أكبر مشغل لناقلات النفط العملاقة في العالم.