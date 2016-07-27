الأهلي التجاري السعودي يوصي بتوزيع 0.6 ريال للسهم عن النصف‭/‬1

الرياض 27 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك الأهلي التجاري السعودي أكبر بنك في المملكة من حيث قيمة الأصول إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) عن النصف الأول من 2016 بواقع 0.6 ريال للسهم.

ويقل هذا المبلغ عن 0.8 ريال للسهم وزعه البنك على المساهمين عن النصف الأول من 2015.

وبحسب بيان للبورصة اليوم الأربعاء تستحق الأرباح للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الثاني من اغسطس آب وتزيع في 17 من الشهر ذاته.

كان البنك سجل نموا نسبته 3.2 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 ‬‬‬‬‬‬‬‬‬بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتأتي النتائج ضمن متوسط توقعات المحللين.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)