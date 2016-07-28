صافي ربح المملكة القابضة السعودية ينخفض 22.02% في الربع/2

الرياض 28 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمارية للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تراجع صافي الربح 22.02 بالمئة في الربع الثاني من العام بفعل انخفاض أرباح الشركات الزميلة وانخفاض دخل التوزيعات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس أن صافي الربح بلغ 185.8 مليون ريال (49.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 238.3 مليون قبل عام.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض الأرباح من الشركات الزمیلة والإیرادات الأخرى بالإضافة إلى انخفاض دخل توزیعات الأرباح وأیضا ارتفاع الأعباء المالیة على الرغم من ارتفاع المكاسب من الاستثمارات وانخفاض الاستھلاكات."

وتملك الشركة حصص أقلية في عدد من أكبر الشركات في العالم وهي من أكبر المساهمين في سيتي جروب وتمتلك حصة في تويتر.

وخلال النصف الأول من العام انخفض صافي ربح الشركة 23.3 بالمئة إلى 289.8 مليون ريال من 377.7 مليون قبل عام.

(الدولار = 3.7529 ريال سعودي)