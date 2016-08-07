بنك ساب السعودي يوصي بتوزيع 0.35 ريال أرباحا نقدية عن النصف/1

الرياض 7 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية إن مجلس إدارته قرر توزيع 525 مليون ريال (140 مليون دولار) أرباحا نقدية عن النصف الأول من 2016 بواقع 0.35 ريال للسهم.

ويقل هذا المبلغ عن 0.4 ريال للسهم وزعها البنك على المساهمين عن النصف المقابل من 2015.

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأحد إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 18 اغسطس آب وتوزع أول سبتمبر أيلول.

كان البنك سجل نموا نسبته 1.23 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من 2016 بفضل ارتفاع إجمالي دخل العمليات لتأتي النتائج متماشية مع متوسط توقعات المحللين.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)