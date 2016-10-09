نمو صافي ربح المراعي السعودية 10% في الربع/3

الرياض 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية نموا نسبته عشرة بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بدعم من زيادة المبيعات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح بلغ 654.6 مليون ريال (174.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 595.1 مليون قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات 2.5 بالمئة إلى 3.61 مليار ريال في الربع الثالث من 3.52 مليار قبل عام.

وخلال الاشهر التسعة الأولى من العام ارتفع صافي ربح الشركة 11.2 بالمئة إلى 1.59 مليار ريال من 1.43 مليار في الفترة المقابلة من 2015.

وتعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن بين كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تحوز حصة نسبتها 36.5 بالمئة.