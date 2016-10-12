نمو صافي ربح بنك البلاد السعودي 12% في الربع/3

الرياض 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجل بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة نموا نسبته 12 بالمئة بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بدعم من ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشره موقع البورصة السعودية على الإنترنت اليوم الأربعاء إن صافي الربح بلغ 227.8 مليون ريال (60.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 203.4 مليون قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 14.2 بالمئة نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بالإضافة إلى الارتفاع في صافي دخل وأتعاب العمولات وفي دخل العمليات الأخرى."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ صافي ربح البنك 586.2 مليون ريال بزيادة 0.4 بالمئة عن 584 مليونا قبل عام.

تأسس بنك البلاد عام 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع أربعة مليارات ريال ويقدم البنك الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.