صافي ربح ينساب السعودية يقفز 101.4% في الربع/3

الرياض 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) السعودية قفزة نسبتها ‭‭101.4‬‬ بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفضل زيادة الكميات المنتجة والمباعة لكن النتائج جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 607.6 مليون ريال (162.03 مليون دولار) مقابل 301.7 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا قدرها 624.68 مليون ريال في المتوسط في الربع الثالث.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى "زياده الكميات المباعة وانخفاض تكاليف المبيعات ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في أسعار بعض مواد اللقيم."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام قفز صافي ربح الشركة 108.65 بالمئة إلى 1.7 مليار ريال من 814.2 مليون في النصف المقابل من 2015.

وينساب مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم وتأسست عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريال سعودي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)