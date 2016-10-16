لمحة -سهم الأهلي التجاري يهبط 4.5% بعد نتائج دون التوقعات
0734 جمت -
* سهم البنك الأهلي التجاري السعودي يهبط 4.5 بالمئة بعد نتائج دون توقعات المحللين.
* البنك سجل تراجعا بنسبة 1.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2016 بفعل ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات.
* صافي ربح الأهلي التجاري في الربع الثالث بلغ 1.962 مليار ريال (523.2 مليون دولار) مقابل 1.994 مليار قبل عام.
* توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا في المتوسط عند 2.301 مليار ريال في الربع الثالث.
* السهم يسجل أكبر الخسائر على المؤشر الرئيسي ويدفع مؤشر البنوك للهبوط 1.4 بالمئة.
* المؤشر السعودي يتراجع 0.9 بالمئة إلى 5641 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.