صافي ربح النقل البحري السعودية ينخفض 37.6% في الربع/3

الرياض 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري انخفاضا نسبته 37.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بفعل تراجع معدلات أسعار النقل لتأتي النتائج أقل من النتائج توقعات المحللين.

وهذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها البحري انخفاضا في الأرباح بعد سلسلة من الأرباح القوية سجلتها في الفصول الست المنصرمة بدعم من توسعة الاسطول.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 318.37 مليون ريال (84.9 مليون دولار) مقابل 510.3 مليون قبل عام.

وتوقعت الاستثمار كابيتال أن تسجل الشركة أرباحا بقيمة 391.6 مليون ريال في الربع الثاني فيما توقع البلاد كابيتال تحقيق 525 مليونا.

وعزت الشركة نزول الأرباح إلى "انخفاض معدلات أسعار النقل بشكل عام...وانخفاض معدلات أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية."

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام زادت أرباح الشركة 14.6 بالمئة إلى 1.43 مليار ريال من 1.25 مليار في الفترة المقابلة من 2015.

وأصبحت الشركة المزود الوحيد لخدمات الشحن بناقلات الخام العملاقة لشركة أرامكو السعودية بعدما اشترت الوحدة البحرية لشركة النفط العملاقة في صفقة أعلنت في 2012 واكتملت في العام الماضي.

وفي ابريل نيسان قال ناصر العبد الكريم رئيس قطاع النفط بالشركة خلال مقابلة مع رويترز إن البحري تعتزم زيادة أسطولها من ناقلات النفط العملاقة إلى 46 بنهاية 2018 في إطار خطة طموحة للنمو والتوسع في مختلف القطاعات وإن ذلك من شأنه أن يجعل الشركة أكبر مشغل لناقلات النفط العملاقة في العالم.