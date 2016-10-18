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لمحة-سهم تصنيع يهبط 5.5% بعد نتائج الربع/3

Tue Oct 18, 2016 8:44am GMT
 
[-] نص [+]

0830 جمت -

* سهم شركة التصنيع الوطنية السعودية (تصنيع) يهبط 5.5 بالمئة في البورصة السعودية صباحا بعد نتائج دون توقعات المحللين.

* أظهرت نتائج أعمال الشركة تحولها للربحية خلال الربع الثالث من هذا العام.

* بلغ صافي ربح الشركة 122.2 مليون ريال (32.6 مليون ريال) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل خسارة 296.3 مليون ريال قبل عام.

* لكن النتائج جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين بتحقيق 114.93 مليون ريال في الربع الثالث.

* المؤشر السعودي يتراجع 0.6 بالمئة إلى 5536.2 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 