لمحة-سهم تصنيع يهبط 5.5% بعد نتائج الربع/3

0830 جمت -

* سهم شركة التصنيع الوطنية السعودية (تصنيع) يهبط 5.5 بالمئة في البورصة السعودية صباحا بعد نتائج دون توقعات المحللين.

* أظهرت نتائج أعمال الشركة تحولها للربحية خلال الربع الثالث من هذا العام.

* بلغ صافي ربح الشركة 122.2 مليون ريال (32.6 مليون ريال) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل خسارة 296.3 مليون ريال قبل عام.

* لكن النتائج جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين بتحقيق 114.93 مليون ريال في الربع الثالث.