تراجع صافي ربح الاسمنت السعودية 3.9% في الربع/3

الرياض 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة الاسمنت السعودية أكبر منتج للاسمنت في المملكة تراجعا نسبته 3.9 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام بفعل انخفاض المبيعات لكن النتائج جاءت أعلى من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) مقابل 208 ملايين قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا قيمتها 186.4 مليون ريال في الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض صافي ربح الشركة 6.4 بالمئة إلى 715 مليون ريال من 764 مليونا قبل عام.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح الفصلية والنصف سنوية إلى "انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة زيادة أسعار الطاقة وانخفاض الإيرادات الأخرى". ولم يذكر البيان قيمة المبيعات.