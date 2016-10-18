مقدمة 1-تصنيع السعودية تتحول للربحية في الربع/3 بفضل تحسن المبيعات

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من كيتي بول وديفيد فرينش

الرياض/دبي 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حققت شركة التصنيع الوطنية السعودية أرباحا للربع الثاني على التوالي في الوقت الذي عوض فيه الانخفاض في تكلفة اللقيم وارتفاع المبيعات الأثر المستمر لتراجع أسعار المنتجات.

وعانت الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات بالمملكة على مدى العامين الأخيرين من التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط على أسعار منتجاتها. وتكبدت تصنيع خسائر في كل فصل من 2015 وفي الثلاثة أشهر الأولي من العام الحالي.

وساهمت جهود متضافرة لإعادة الهيكلة من قبل الشركة بالتركيز على تحسين الكفاءة وتقليص التكلفة مما أدي إلى الاستغناء عن نحو 25 بالمئة من قوتها العاملة في عودة تصنيع للربحية في الربع الثاني من السنة.

وامتد التحسن إلى الربع الثالث مع تسجيل تصنيع لأرباح بقيمة 122.2 مليون ريال (32.6 مليون دولار) وفقا لبيان الشركة إلى البورصة.

وأنهت أسهم تصنيع التي تعمل في قطاعات البتروكيماويات والمعادن والكيماويات وهي من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم عبر شركتها التابعة كريستل تداولاتها اليوم الثلاثاء منخفضة عشرة بالمئة رغم تحقيق أرباح.

ونفي مطلق المريشد الرئيس التنفيذي للشركة تقريرا لبلومبرج قالت فيه إن الشركة توقفت عن سداد مدفوعات خاصة بقرض بمليار دولار.