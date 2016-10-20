أرباح صافولا السعودية تهوي 53% في الربع/3

القاهرة 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة صافولا إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع الأغذية السعودي اليوم الخميس هبوط صافي الربح 53.3 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي ربح المجموعة 173.4 مليون ريال (46.24 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 371.6 مليون قبل عام.

عزت الشركة المنتجة لزيت الطهي والسكر انخفاض صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى "انخفاض إجمالي الربح وزيادة المصروفات التشغيلية والنفقات التمويلية".

وفي بيان منفصل قالت الشركة إن مجلس إدارتها أقر توزيع 0.25 ريال للسهم في السادس من نوفمبر تشرين الثاني لحامل سهم المجموعة حتى نهاية جلسة تداول الأحد 23 أكتوبر تشرين الأول.

وهوت أرباح الشركة 59.8 بالمئة إلى 513 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام مقابل 1.276 مليار قبل عام.