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مساهمو السعودية للكهرباء يقرون توزيع 0.70 ريال للسهم عن 2016

Thu Apr 20, 2017 6:49am GMT
 
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القاهرة 20 أبريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق خليجية توزيع 0.70 ريال (0.19 دولار) للسهم عن أرباح 2016.

وفي 2016 بأكمله حققت الشركة نموا نسبته 36.85 بالمئة في صافي أرباحها ليصل إلى 2.11 مليار ريال من 1.54 مليار في 2015 بفضل زيادة إيرادات التشغيل وتحسن كفاءة التشغيل رغم ارتفاع أسعار الوقود.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس أن أحقية توزيع الأرباح ستكون لحاملي سهم الشركة حتى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة أمس الأربعاء على أن يعلن موعد التوزيع لاحقا.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 