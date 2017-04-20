مساهمو السعودية للكهرباء يقرون توزيع 0.70 ريال للسهم عن 2016

وفي 2016 بأكمله حققت الشركة نموا نسبته 36.85 بالمئة في صافي أرباحها ليصل إلى 2.11 مليار ريال من 1.54 مليار في 2015 بفضل زيادة إيرادات التشغيل وتحسن كفاءة التشغيل رغم ارتفاع أسعار الوقود.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس أن أحقية توزيع الأرباح ستكون لحاملي سهم الشركة حتى نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة أمس الأربعاء على أن يعلن موعد التوزيع لاحقا.