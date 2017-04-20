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أرباح دار الأركان السعودية تهبط 79% في الربع/1

Thu Apr 20, 2017 6:56am GMT
 
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القاهرة 20 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال دار الأركان أكبر شركة عقارية سعودية اليوم الخميس تراجع صافي الربح 79 بالمئة في الربع الأول من العام.

بلغ صافي الربح 12.13 مليون دولار (3.2 مليون ريال) في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 مارس آذار مقابل 57.85 مليون قبل عام.

عزت الشركة تراجع الأرباح إلى "انخفاض مبيعات العقارات".

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
 