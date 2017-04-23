نمو صافي ربح المراعي السعودية 13.7% في الربع‭/‬1

الرياض 23 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية نموا نسبته 13.7 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2017 بدعم من انخفاض تكلفة المبيعات لكن النتائج جاءت أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي الربح بلغ 328.3 مليون ريال (87.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 مارس آذار مقارنة مع 288.7 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ان تسجل الشركة ارباحا في المتوسط عند 337.35 مليون ريال في الربع الأول.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتحقيق مكاسب من تغيير أسعار صرف العملات.

وتعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن بين كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تحوز حصة نسبتها 36.5 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)