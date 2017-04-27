كيان السعودية تتحول للربحية في الربع/1

27 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال كيان السعودية للبتروكيماويات اليوم الخميس عودة الشركة إلى الربحية في الربع الأول من 2017 بعد الخسارة التي تكبدتها في نفس الفترة قبل عام.

وقالت كيان في إشعار للبورصة إنها حققت ربحا صافيا بلغ 265.5 مليون ريال في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع خسارة بقيمة 195 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام.

وقالت إن إجمالي المبيعات ارتفع 58 بالمئة ليبلغ 2.67 مليار ريال في الربع الأول من 1.69 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.

وعزت كيان صافي الربح إلى "زيادة الكميات المنتجة والمباعة وارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات وتحسن الأداء التشغيلي".