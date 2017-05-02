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سابك السعودية "متفائلة جدا" بعام 2017 رغم ضبابية سوق النفط

Tue May 2, 2017 5:48am GMT
 
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الرياض 2 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوسف عبد الله البنيان اليوم الثلاثاء إن الشركة "متفائلة جدا" بعام 2017 رغم التحديات العالمية.

وقال البنيان للصحفيين في الرياض إن الشركة تراقب الوضع العالمي لكن من الصعب التنبؤ بالأسعار بسبب الضبابية التي تكتنف أسواق النفط.

(تغطية صحفية مروة رشاد وريم شمس الدين في الرياض - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 
 