مقدمة 1-سابك السعودية "متفائلة جدا" بعام 2017 رغم ضبابية سوق النفط

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الرياض 2 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوسف عبد الله البنيان اليوم الثلاثاء إن الشركة "متفائلة جدا" بعام 2017 رغم التحديات العالمية.

وقال البنيان للصحفيين في الرياض إن الشركة تراقب الوضع العالمي لكن من الصعب التنبؤ بالأسعار بسبب الضبابية التي تكتنف أسواق النفط.

جاءت تصريحات البنيان بعد يوم من إعلان شركة البتروكيماويات عن قفزة نسبتها 80 بالمئة في صافي ربحها في الربع الأول من 2017 مقارنة مع مستواه قبل عام.

وذكر البنيان أنه لا نية لدى سابك للاستدانة بديون جديدة لكنها قد تدرس إعادة التمويل.