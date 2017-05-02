أرباح المتقدمة للبتروكيماويات السعودية تهبط 13% في الربع/1

الكويت 2 مايو أيار (رويترز) - قالت المتقدمة للبتروكيماويات السعودية اليوم الثلاثاء إن أرباحها الفصلية هبطت 12.9 بالمئة في الربع الأول من العام بسبب توقف التشغيل في مجمع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين.

وقالت الشركة في بين للبورصة السعودية اليوم الثلاثاء إنها حققت أرباحا صافية قدرها 124.37 مليون ريال في الربع الأول مقابل 142.86 مليون ريال قبل عام.

عزا البيان هبوط الأرباح إلى "انخفاض الكميات المباعة وذلك بسبب التوقف المخطط له في يناير (كانون الثاني) 2017 بغرض القيام بعمليات استباقيه لتحسين كفاءة التشغيل".