الطيار السعودية تقرر توزيع ريال للسهم على مرحلتين عن 2016

القاهرة 3 مايو أيار (رويترز) - قالت مجموعة الطيار للسفر السعودية اليوم الأربعاء إن مجلس إدارتها قرر توزيع ريال (0.26 دولار) للسهم عن أرباح 2016 على مرحلتين.

وأوضحت المجموعة في بيان إلى البورصة السعودية أن المرحلة الأولى للتوزيع ستكون بواقع 0.5 ريال للسهم عن أن يعلن عن موعد التوزيع والأحقية بعد نهاية النصف الأول من العام الحالي.

كانت المجموعة حققت صافي ربح بلغ 826 مليون ريال في 2016 مقابل 1.162 مليار ريال في 2015.

وقالت الطيار إن المرحلة الثانية من التوزيع سيعلن عن موعد توزيعها وأحقيتها بعد انتهاء النصف الثاني من 2017.