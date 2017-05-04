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مجلس إدارة سدافكو السعودية يوصي بتوزيع 4 ريالات للسهم عن 2016

Thu May 4, 2017 7:12am GMT
 
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الكويت 4 مايو أيار (رويترز) - قالت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) اليوم الخميس إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 4 ريالات (1.06 دولار) للسهم أرباحا عن سنة 2016.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن إجمالي المبلغ الموزع سيكون 130 مليون ريال.

وحققت سدافكو أرباحا صافية قدرها 301.8 مليون ريال في السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل 260.8 مليون ريال في السنة السابقة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 