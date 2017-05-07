صافي ربح معادن السعودية يقفز 41.8% في الربع‭/‬1

الرياض 7 مايو أيار (رويترز) - سجلت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) قفزة نسبتها 41.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام بفضل ارتفاع الإيرادات وزيادة المبيعات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح الربع الأول بلغ 275.61 مليون ريال (73.5 مليون دولار) مقابل 194.3 مليون قبل عام.

توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 167.9 مليون ريال في المتوسط في الربع الأول.

عزت الشركة نمو الأرباح إلى "ارتفاع الإيرادات بنسبة 20% نتيجة لزيادة الكميات المباعة لجميع المنتجات وارتفاع متوسط السعر المحقق للألمنيوم بحوالي 18% والذهب بحوالي 3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق."

وبحسب البيان بلغت مبيعات الشركة في الربع الأول 2.7 مليار ريال مقابل 2.27 مليار قبل عام.

تعمل معادن أساسا في استخراج الذهب وبدأت في السنوات الأخيرة في توسعة أنشطتها من خلال مشروع للفوسفات والأمونيا.

تأسست الشركة عام 1997 ويبلغ رأسمالها المدفوع 11.68 مليار ريال ومن بين كبار مساهميها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك 49.99 بالمئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصة 7.98 بالمئة والمؤسسة العامة للتقاعد بحصة 7.45 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)