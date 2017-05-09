لمحة -سهم جرير يقفز 6.2 بالمئة في بورصة السعودية بعد نتائج فصلية إيجابية
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* سهم جرير يقفز 6.2 بالمئة في مستهل تعاملات الثلاثاء مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر السعودي.
* السهم سجل مكاسب نسبتها 8.1 بالمئة ليصل سعره إلى 144 ريالا في الدقائق الخمسة الأولى من الجلسة.
* الشركة سجلت قفزة نسبتها 26.5 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من 2017 بفضل ارتفاع المبيعات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.
* صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار بلغ 221.4 مليون ريال (59.04 مليون دولار) مقارنة مع 175 مليونا قبل عام.
* توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل جرير في المتوسط أرباحا بقيمة 179.65 مليون ريال في الربع الأول.
* ارتفعت مبيعات الشركة في الربع الأول بنسبة 20.3 بالمئة إلى 1.71 مليار ريال من 1.42 مليار قبل عام.
* المؤشر السعودي يتراجع 0.11 بالمئة إلى 6857.2 نقطة. (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير إسلام يحيى)
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