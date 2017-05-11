أرباح صافولا السعودية تهوي 96% في الربع/1
القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة صافولا، إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع الأغذية السعودي، اليوم الخميس أن صافي الربح هبط 95.9 بالمئة في الربع الأول من العام.
وقالت صافولا في بيان نشر على موقع السوق إن صافي الربح بلغ 4.8 مليون ريال (1.28 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 119.4 مليون قبل عام.
عزت صافولا هبوط الأرباح إلى "انخفاض المبيعات وهوامش الربحية في قطاع التجزئة وارتفاع الزكاة والضريبة وزيادة حصة حقوق الأقلية"
(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031)
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