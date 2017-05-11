مقدمة 1-أرباح صافولا السعودية تهوي 96% في الربع/1

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القاهرة 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة صافولا، إحدى أبرز الشركات العاملة في قطاع الأغذية السعودي، اليوم الخميس أن صافي الربح هبط 95.9 بالمئة في الربع الأول من العام.

وقالت صافولا في بيان نشر على موقع السوق إن صافي الربح بلغ 4.8 مليون ريال (1.28 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 119.4 مليون قبل عام.

عزت صافولا هبوط الأرباح إلى "انخفاض المبيعات وهوامش الربحية في قطاع التجزئة وارتفاع الزكاة والضريبة وزيادة حصة حقوق الأقلية."

توقعت المجموعة المالية هيرميس أن تحقق صافولا ربحا فصليا صافيا قدره 105 ملايين ريال في حين توقع الأهلى كابيتال أرباحا صافية بقيمة 141 مليون ريال.

وواجهت شركات البيع بالتجزئة في السعودية تحديات على مدى العام الأخير في الوقت الذي فرض فيه انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة ضغوطا على إنفاق الحكومة والمستهلكين.