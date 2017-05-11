التصنيع السعودية تتحول إلى الربحية في الربع/1

الكويت 11 مايو أيار (رويترز) - تحولت شركة التصنيع الوطنية السعودية إلى تحقيق أرباح في الربع الأول من العام الحالي بفضل زيادة الإيرادات.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنها حققت 103.3 مليون ريال (27.5 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول مقابل خسارة 103.5 مليون ريال قبل عام.

وأضاف البيان "يعود سبب الربح الى ارتفاع متوسط أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة الايرادات الأخرى بالرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق وتكلفة التمويل."