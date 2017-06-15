الأهلي التجاري السعودي يوصي بتوزيع 1.1 ريال للسهم عن النصف/1

القاهرة 15 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك الأهلي التجاري أكبر بنك سعودي من حيث قيمة الأصول اليوم الخميس إن إدارة البنك أوصت بتوزيع 1.1 ريال (0.29 دولار) للسهم في السادس من يوليو تموز عن أرباح النصف الأول من هذا العام.