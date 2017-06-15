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الأهلي التجاري السعودي يوصي بتوزيع 1.1 ريال للسهم عن النصف/1

Thu Jun 15, 2017 6:10am GMT
 
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القاهرة 15 يونيو حزيران (رويترز) - قال البنك الأهلي التجاري أكبر بنك سعودي من حيث قيمة الأصول اليوم الخميس إن إدارة البنك أوصت بتوزيع 1.1 ريال (0.29 دولار) للسهم في السادس من يوليو تموز عن أرباح النصف الأول من هذا العام.

وأضاف البنك في بيان للبورصة السعودية أن التوزيع سيكون لحامل سهم البنك حتى نهاية جلسة تداول 18 يونيو حزيران.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)
 
 