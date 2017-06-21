مقدمة 1-بنك الرياض يوزع 0.35 ريال للسهم في 16 يوليو عن أرباح النصف/1

القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الرياض السعودي ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء إن مجلس إدارته وافق على توزيع 0.35 ريال (0.093 دولار) للسهم في 16 يوليو تموز عن أرباح النصف الأول من هذا العام.