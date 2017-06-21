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مقدمة 1-بنك الرياض يوزع 0.35 ريال للسهم في 16 يوليو عن أرباح النصف/1

Wed Jun 21, 2017 7:52am GMT
 
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القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الرياض السعودي ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء إن مجلس إدارته وافق على توزيع 0.35 ريال (0.093 دولار) للسهم في 16 يوليو تموز عن أرباح النصف الأول من هذا العام.

ولم يعلن البنك بعد عن أرباح النصف الأول من 2017.

وأضاف البنك في بيان للبورصة اليوم أن التوزيع سيكون لحامل سهم البنك حتى نهاية جلسة تداول الثاني من يوليو تموز.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار)
 
 