قفزة بأرباح كيان للبتروكيماويات السعودية في الربع/2

الكويت 17 يوليو تموز (رويترز) - حققت شركة كيان للبتروكيماويات السعودية قفزة في أرباحها الفصلية بلغت نسبتها 148.7 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إنها حققت أرباحا صافية بلغت 242 مليون ريال (64.53 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 97.3 مليون دينار قبل عام.

وقال البيان "يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى زيادة الكميات المنتجة والمباعة وتحسن طفيف في متوسط أسعار المنتجات وتحسن الأداء التشغيلي وهذا التحسن في النتائج تحقق بالرغم من ارتفاع متوسط تكلفة اللقيم وارتفاع التكاليف المالية و مخصص الزكاة".

وأشار البيان إلى أن الشركة كانت قد قامت بأعمال صيانة دورية مجدولة في شهر مارس آذار 2016 وتمت إعادة التشغيل خلال شهر ابريل نيسان من نفس العام.

وبلغت الأرباح الصافية للنصف الأول من السنة 507.46 مليون ريال مقابل خسارة 97.68 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.