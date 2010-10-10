توقعات نتائج شركة سافكو السعودية في الربع/3.
10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فيما يلي توقعات لنتائج شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) في الربع الثالث بالمليون ريال:
الربع الثالث 2010 نسبة التغير(%) مجموعة بخيت الاستثمارية 533.00 20.56 بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) 685.21 54.99 صائب بي.ان.بي 706.00 59.69 مجموعة كسب المالية 665.92 50.63 نومورا انترناشيونال 654.00 47.93 بنك سيكو البحريني 653.10 47.73 الأهلي كابيتال 546.00 23.50 المجموعة المالية - هيرميس 678.00 53.36 المتوسط 640.15 44.80
وسجلت سافكو أرباحا صافية قدرها 464 مليون ريال في الربع الثالث من 2009 .
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