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توقعات نتائج البنك السعودي الفرنسي في الربع/3.

Sun Oct 10, 2010 10:35am GMT
 
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 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فيما يلي توقعات المحللين لنتائج البنك 
السعودي الفرنسي في الربع الثالث بالمليون ريال:
                         الربع الثالث 2010     نسبة التغير(%)
مجموعة بخيت الاستثمارية              789.00             10.45
بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)       722.10             1.09
صائب بي.ان.بي                     768.00             7.51
مجموعة كسب المالية                  699.42             -2.09
المجموعة المالية - هيرميس             797.00             11.57 
المتوسط                            755.10             5.71 
 وسجل البنك السعودي الفرنسي أرباحا صافية قدرها 714.32 مليون ريال في 
الربع الثالث من 2009.
 
 م ر - ن ج
 