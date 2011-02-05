ينساب السعودية تتحول إلى الربحية في 2010 .

القاهرة 5 فبراير شباط (رويترز) - تحولت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) إلى الربحية في 2010 وهو العام الأول لبدء العمليات التجارية إذ سجلت أرباحا صافية قدرها 1.7 مليار ريال (446.1 مليون دولار) بدعم من زيادة الإنتاج وتحسن الأسعار.

وينساب شركة مملوكة بنسبة 51 بالمئة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم السبت على موقع البورصة السعودية على الإنترنت " بلغ صافي الربح 1.67 مليار ريال مقابل صافي خسارة 29.21 مليون ريال للعام السابق."

وأضاف البيان "يعود سبب تحقيق الأرباح إلى بدء العمليات التجارية بتاريخ 1 مارس 2010 وإلى إرتفاع حجم الإنتاج والمبيعات وتحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية."

ونتيجة لذلك بلغت ربحية السهم 2.97 ريال مقابل خسائر للسهم قدرها 0.052 ريال قبل عام.

وتأسست ينساب عام 2005 ويبلغ رأسمالها المدفوع 5.6 مليار ريال سعودي.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)