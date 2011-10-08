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ملخص- صافي ربح المراعي السعودية 429.7 مليون ريال في الربع/3 .

Sat Oct 8, 2011 7:51am GMT
 
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الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - شركة المراعي السعودية:

- تقول صافي ربح الربع الثالث بلغ 429.7 مليون ريال مقابل 424.5 مليون قبل عام بارتفاع 1.2 بالمئة.

- تقول صافي الربح خلال تسعة أشهر بلغ 1.014 مليار ريال مقابل مليار ريال قبل عام بارتفاع 1.3 بالمئة.

- تقول مبيعات الربع الثالث ارتفعت نحو 15 بالمئة إلى 1.11 مليار ريال من 1.83 مليار قبل عام.

- تقول النمو الطفيف في الأرباح يرجع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والاستثمار في الطاقات الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع مستقبلا.

م ر

 