نمو أرباح موبايلي السعودية 29 بالمئة في الربع الثاني

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دبي 19 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثاني من العام تعرض لضغوط حيث تجاوز بقليل التوقعات ليرتفع بنسبة 29 بالمئة نتيجة نمو ايرادات قطاع الاعمال والبيانات ونمو مبيعات الهواتف الذكية.

وكانت أرباح الشركة قد نمت 40 في المئة في الربع الأول و39 في المئة في الربع الأخير من 2010.

وقالت الشركة الشقيقة لمؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) في بيان إن صافي ربح الربع الثاني بلغ 1.16 مليار ريال (309 ملايين دولار) مقابل 901 مليون ريال قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ان تبلغ الأرباح الفصلية 1.1 مليار ريال.

وقال خالد الكاف الرئيس التنفيذي لموبايلي لرويترز "هناك ضغوط كبيرة بشأن المكالمات الدولية وأيضا منافسة بشأن البيانات ... انخفضت اسعار حزم البيانات ... في الشهور الستة الماضية في السعودية."

واضاف "هناك تأثير على هامش الربح لكن أعتقد أننا سنحقق (نموا في) الإيرادات والأرباح في خانة العشرات لبعض الوقت."

وقالت الشركة في بيان إن نمو الايرادات يرجع لزيادة دقائق الاستخدام ونقل البيانات وزيادة مبيعات الهواتف الذكية.