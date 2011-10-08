الجاسر: لا تغيير في سعر صرف الريال السعودي والتضخم مستقر

(لإضافة تعليقات وخلفية)

من إبراهيم المطوع

الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز)- قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم السبت إنه ليس هناك أي تغيير في سعر صرف الريال السعودي وإن مستوى التضخم في المملكة مستقر ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض.

وقال الجاسر للصحفيين على هامش مؤتمر مالي عقد مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض "ليس هناك أي تغيير في سعر صرف الريال ولا يوجد أي داع للتغير."

وكان الجاسر قال في مايو ايار الماضي إن ربط الريال السعودي بالدولار يعني إمكانية الإبقاء على علاوة المخاطر في أسعار الفائدة منخفضة.

وتربط السعودية -أكبر اقتصاد في العالم العربي وأكبر مصدر للنفط في العال- عملتها بالدولار الأمريكي ويقيد ذلك الربط الأدوات المتاحة للبنك المركزي السعودي لكبح التضخم الذي بلغ 4.8 بالمئة في اغسطس آب.

وحول معدل التضخم قال "مستويات التضخم ليست مقلقة. التضخم اصبح مستقرا منذ بداية العام ما بين حوالي 4.6 إلى 4.9 (بالمئة)...اتوقع أن يستمر في الانخفاض."

وحول مدى تأثر المملكة بأزمة الديون الأوروبية قال الجاسر إن المملكة في معزل عن الأزمة إلى حد كبير نظرا لتركز الإقراض والودائع على المستوى الداخلي. واضاف ان مستوى الإقراض في السعودية "ممتاز... ويدل على تسارع النشاط الاقتصادي في المملكة."