Sun 25 Dec 2016 | 10:11 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

محافظ المركزي السعودي: لا ندرس شراء ديون اوروبية

Wed Sep 14, 2011 4:12pm GMT
 
[-] نص [+]

الدوحة 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر اليوم الأربعاء ان السعودية ليست قلقة بشأن ديون الولايات المتحدة وانها لا تدرس شراء سندات منطقة اليورو.

وسئل الجاسر هل تشعر السعودية بالقلق بشأن الديون الأمريكية وتدرس شراء ديون سيادية في منطقة اليورو فرد بقوله "لا".

وقال ايضا للصحفيين بعد اجتماع محافظي البنوك المركزية لقطر والكويت والبحرين في الدوحة ان الوضع الاقتصادي في البلدان الأربعة التي ترمي إلى انشاء وحدة نقدية "ممتاز". م ل (قتص)
 