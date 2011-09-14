محافظ المركزي السعودي: لا ندرس شراء ديون اوروبية

الدوحة 14 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر اليوم الأربعاء ان السعودية ليست قلقة بشأن ديون الولايات المتحدة وانها لا تدرس شراء سندات منطقة اليورو.

وسئل الجاسر هل تشعر السعودية بالقلق بشأن الديون الأمريكية وتدرس شراء ديون سيادية في منطقة اليورو فرد بقوله "لا".

وقال ايضا للصحفيين بعد اجتماع محافظي البنوك المركزية لقطر والكويت والبحرين في الدوحة ان الوضع الاقتصادي في البلدان الأربعة التي ترمي إلى انشاء وحدة نقدية "ممتاز". م ل (قتص)