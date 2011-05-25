وعود المساعدات المالية تدفع البورصة المصرية للصعود وهبوط الخليج

من إيزابيل كولز ونادية سليم

القاهرة/دبي 25 مايو ايار (رويترز) - ارتفعت البورصة المصرية اليوم الأربعاء مع صعود أسهم البنوك في ظل وعود بمساعدات مالية من دول أجنبية بينما هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية مقتفية أثر الأسهم العالمية.

وقادت أسهم البنوك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي.جي.إكس 30 ‪.EGX30‬ للصعود 1.2 في المئة حيث رجحت كفة تعهدات الولايات المتحدة والسعودية والبنك الدولي بتقديم مساعدات مالية على المخاوف من احتجاج مزمع في ميدان التحرير يوم الجمعة.

وقال محمد رضوان رئيس تداول الأسهم لدى فاروس للأوراق المالية "نرى كثيرا من التعهدات بمساعدات دولية قادمة مما يدعم معنويات المستثمرين."

وزاد سهم البنك التجاري الدولي ذو الثقل في السوق 3.2 في المئة بعد أن رفع كريدي سويس تقييمه للسهم إلى أداء أفضل من السوق من أداء أقل من السوق مشيرا إلى فوائد المساعدات الدولية التي ستتدفق على مصر.

وقال نادر خضر محلل الاستثمار وأسواق المال "لدينا أنباء إيجابية جدا...تتعلق بالدعم الاقتصادي ورغم ذلك فإن هذه الأموال ليس متوقعا أن تنقذ الموقف الاقتصادي إذا لم يستقر الموقف الأمني."

وقال متعاملون يوم الثلاثاء إن قرار إحالة الرئيس السابق حسني مبارك إلى محكمة الجنايات ربما يكون كافيا لتهدئة المحتجين الذين قالوا إن حكام البلاد المؤقتين ماطلوا في محاسبة مبارك.

وهبطت الأسهم العالمية بينما تراجع اليورو اليوم في ظل مخاوف بشأن انتشار أزمة ديون منطقة اليورو.