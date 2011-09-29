بورصة الكويت تترقب ضغوطا جديدة بعد فشل صفقة زين ودخول الربع الرابع

من أحمد حجاجي

الكويت 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - توقع محللون أن تتزايد الضغوط على بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل بعد أن أعلن اليوم الخميس فشل صفقة زين السعودية ودخول الربع الرابع من عام 2011.

وأعلنت شركة المملكة القابضة السعودية وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الغاء عرض مشترك بقيمة 950 مليون دولار لشراء حصة 25 بالمئة في شركة زين السعودية للاتصالات وذلك لعدم الوصول إلى اتفاق مرض بشأن الشروط.

وأغلق مؤشر بورصة الكويت اليوم الخميس عند مستوى 5833.1 نقطة ليفقد 83.1 نقطة تمثل 1.4 في المئة عن مستوى اغلاق الاسبوع الماضي.

وقال محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين الكويتية لرويتر إن سهم الشركة هبط اليوم بنسبة 3 في المئة وسوف تستمر الضغوط على السهم والبورصة بشكل عام إذا لم يكن هناك أخبار ايجابية الأسبوع المقبل.

وقال فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية إن خبر فشل صفقة زين لو أعلن يوم الأحد أو الاثنين المقبلين أي بعد انتهاء الربع الثالث من عام 2011 لكانت تداعياته السلبية على البورصة أشد كثيرا مما حدث اليوم.

وقال الشريعان إن رغبة الكثير من الشركات في تجميل ميزانياتها في نهاية الربع الثالث من العام جعلت بورصة الكويت تقاوم الهبوط الكبير اليوم الخميس.

لكن عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات الاقتصادية قال إن اعلان فشل الصفقة "رفع الكثير من الضغط عن السوق" مشيرا إلى أن السوق كان في حالة ترقب وانتظار لما ستؤول اليه الصفقة.