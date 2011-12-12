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مصادر: السعودية تعتزم إصدار صكوك بالريال في أوائل 2012

Mon Dec 12, 2011 1:14pm GMT
 
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دبي 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت خمسة مصادر مصرفية إن السعودية تجري محادثات مع بنوك بشأن إصدار صكوك بالريال السعودي في الوقت الذي تتخلى فيه المملكة عن عزوفها عن إصدار أدوات ديون سيادية في محاولة لبناء منحنى للعائد بالعملة المحلية.

وقالت المصادر إن هناك محادثات عالية المستوى تجري حاليا بين مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وعدد من البنوك المحلية والعالمية التي لها عمليات في المملكة بشأن التفاصيل ومن المتوقع طرح إصدار في الربع الأول من العام المقبل.

ع ه - أ أ (قتص)

 