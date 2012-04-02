العساف: تصنيف فيتش للسعودية ممتاز في ظل الظروف الحالية

من إبراهيم المطوع

الرياض 2 ابريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن تصنيف فيتش للسعودية عند AA- ممتاز في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وإنه يبرز متانة السياسات المالية والاقتصادية لأكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت مؤسسة فيتش تأكيد التصنيف الائتماني لديون السعودية طويلة الاجل بالعملة المحلية والاجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال تشارلز سيفيل المدير بفريق الديون السيادية لدى فيتش في بيان "إيرادات النفط المرتفعة تمكن السعودية من الاستثمار وتنفيذ اصلاحات لمواجهة التحديات الهيكلية في حين تواصل تعزيز الفائض."

وتعليقا على التصنيف قال العساف في بيان أرسل لرويترز بالبريد الالكتروني "هذا التصنيف يعد ممتازا في ظل الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية."

وأضاف "استطاعت المملكة تلافي التداعيات السلبية للأزمات المالية العالمية."

وقال إن الحكومة تبنت "سياسات اقتصادية ومالية استهدفت تعزيز الاستقرار المالي وخفض مستوى الدين العام وبناء احتياطيات مالية آمنة تعزز قدرة الدولة المستقبلية على مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية."

ووفقا لبيان فيتش حققت المملكة فائضا بنسبة 14 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 إذ عوض ارتفاع ايرادات النفط تأثير زيادة الانفاق 25 بالمئة.