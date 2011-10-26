قمة رويترز-الأهلي كابيتال: الإصدار القياسي سيساعد في إنعاش سوق الصكوك

الرياض 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال فيصل بدران كبير مديري الاستثمار في شركة الأهلي كابيتال إن إصدارات الصكوك في السعودية سترتفع في 2012 بعدما تراجعت بسبب المشكلات الاقتصادية العالمية وإن قوة الدفع ستحصل على دعم إذا أطلقت جهة سيادية أو شركة كبرى إصدارا قياسيا.

وأبلغ بدران قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن دفتر إصدارات الصكوك التي يجري ترتيبها في المملكة جيد لكن أزمة الديون الأوروبية والغموض السياسي يبقي جهات الإصدار على الهامش.

وأضاف أنه فور عودة الظروف المواتية فإن ما سيمنح السوق قوة دفع هو طرح من جانب كيان كبير لإتاحة معيار قياسي للمصدرين الآخرين.

وقال بدران "ما نفتقر إليه هو اتفاق قياسي أعتقد أنه يأتي عادة من الحكومة أو من شركة كبيرة جدا." والأهلي كابيتال وحدة تابعة للبنك الأهلي التجاري أكبر البنوك السعودية وهو غير مدرج بالبورصة.

وأضاف "هذا لم يحدث بعد لكن أشعر بثقة كبيرة أنه سيحدث في 2012."

وقال بدران إن من المتوقع أيضا انتعاش إصدارات الأسهم العام القادم بعدما كانت محدودة في 2011 نظرا لأن كثيرا من الطروح قيد الاعداد انتظارا لفرصة للادراج.

وأنجزت ثلاث شركات فقط عمليات طرح عام أولي في السعودية هذا العام هي السعودية للاتصالات المتكاملة واتحاد مصانع الأسلاك واسمنت الهلال.

وقال بدران إن غموض الأوضاع العالمية يؤثر في اختياراته الاستثمارية رغم أن أرباح الشركات السعودية تماسكت عند مستويات جيدة وستظل كذلك في 2012.