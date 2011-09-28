صحيفة.. محافظ المركزي السعودي يخفض توقعات النمو لعام 2011

الرياض 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء عن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) قوله إنه يتوقع نموا بنسبة خمسة بالمئة هذا العام وذلك انخفاضا من توقع سابق عند حوالي ستة بالمئة.

وتوقع المحافظ محمد الجاسر أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي بنفس النسبة في العام المقبل 2012 وأن تبدأ معدلات التضخم في الاستقرار ثم الانخفاض مستقبلا.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم في يونيو حزيران قد توقعوا أن ينمو الاقتصاد السعودي 5.7 بالمئة في 2011 و4.5 بالمئة في العام القادم. وفي يونيو قال الجاسر إنه يتوقع نموا بنحو ستة بالمئة.

وفي وقت سابق قال البنك المركزي إنه يتوقع استمرار الضغوط التضخمية بايقاع معتدل في الربع الثالث من العام الحالي.

وقال الجاسر الذي كان يتحدث للصحيفة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن إن البنوك السعودية غير مرتبطة بشكل كبير مع البنوك الأمريكية والأوروبية نظرا لاعتمادها على التمويل المحلي وإن أبرز المخاوف السعودية هي تراجع أسعار النفط في حالة انكماش الاقتصاد العالمي.

ونقلت الشرق الأوسط عنه قوله "أعتقد أن التوقعات حتى بالنسبة للتضخم أن يبدأ بالاستقرار ومن ثم الانخفاض مستقبلا."

وقال إن هناك قلقا بشأن الملاءة المالية لبعض دول أوروبا ومدى تأثير ذلك على البنوك الأوروبية وأضاف "الأوروبيون يتحركون بشكل جيد لطمأنة الأسواق."

وقال "بنوكنا لم تعتمد على خطوط ائتمان مع البنوك الأوروبية أو الأمركية بشكل كبير ... مصادر التمويل بالنسبة للبنوك السعودية هي محلية في المقام الأول.