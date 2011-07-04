سبكيم السعودية تجمع 1.8 مليار ريال من إصدار للصكوك

الرياض 4 يوليو تموز (رويترز) - قالت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) اليوم الاثنين إنها جمعت 1.8 مليار ريال سعودي (480 مليون دولار) من إصدار للصكوك لأجل خمس سنوات تستهدف من خلاله تمويل مشروعات التوسع.

وأضافت في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الإنترنت أن العائد على الصكوك بلغ 1.75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سيبور) وسيدفع بصورة ربع سنوية.

وقال البيان إن الشركة رفعت القيمة الأولية المستهدفة للطرح والبالغة 1.5 مليار ريال "نظرا للإقبال الكبير الذي أبداه المستثمرون...بلغت قيمة الطلبات المستلمة حوالي 4.5 مليار ريال سعودي."

وأضاف "سيستلم المستثمرون عائدأً متوقعا يبلغ (سيبور) إضافة إلى هامش ربح قدره 1.75% سنويا يتم دفعه في نهاية كل ربع سنة."

ونقل البيان عن أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي لسبكيم قوله "الإنجاز الناجح لإصدار أول صكوك لسبكيم سيوفر التمويل اللازم لمشاريعها المستقبلية التي سبق الإعلان عنها وسوف تساعد سبكيم على تحقيق خططها الإستراتيجية القائمة."

وأضاف "الإقبال الكبير على هذه الصكوك بما يتجاوز ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب هو دليل آخر على ثقة المستثمرين ومتانة الاقتصاد السعودي والأسواق المالية."

كان العوهلي قال لرويترز خلال مقابلة إن الصكوك تستهدف تمويل ثلاثة مشروعات تتجاوز تكلفتها المليار دولار.

وأوضح آنذاك أن تلك المشروعات تشمل مشروعا مشتركا مع شركة كورية تمتلك فيه سبكيم 75 بالمئة ومشروعا آخر لإنتاج مادة إيثيل الأسيتات وهو مملوك بالكامل للشركة إلى جانب مشروع لإنتاج مركبات عوازل الكابلات الكهربائية وهو مشروع مشترك مناصفة مع شركة هانوا الكورية.