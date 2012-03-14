الأهلي كابيتال تتوقع نمو الإقراض المصرفي 12.4% بالسعودية في 2012.

الرياض 14 مارس اذار (رويترز) - قالت الأهلي كابيتال في تقرير اليوم الأربعاء إنها تتوقع نمو عمليات الإقراض المصرفي من البنوك السعودية 12.4 بالمئة خلال 2012 مدفوعا بتزايد التركيز على إقراض الأفراد.

وقالت الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي إن من المتوقع أن يلقى القطاع دعما من الإنفاق الحكومي السخي والنشاط في سوق الأسهم السعودية الذي من المتوقع أن يساهم في دخل البنوك من العمولات بنسبة 21 بالمئة خلال العام.