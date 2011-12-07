ميد: أبيكورب تسعى لاقتراض 533 مليون دولار من بنوك سعودية

دبي 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد) اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة إن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) تريد جمع ملياري ريال سعودي (533 مليون دولار) على الأقل من بنوك محلية سعودية.

وتجري الشركة محادثات مع أربعة أو خمسة بنوك لتمويل القرض المجمع الذي سيستخدم لتمويل أنشطة الاقراض المستمرة بالشركة. وقد تسعى أبيكورب لجمع أكثر من 533 مليون دولار.

وقال مصرفي مطلع للمجلة ومقرها لندن "أبيكورب تتطلع للأسواق العالمية لجمع أموال لكن الأمر ازداد صعوبة في الآونة الأخيرة. في وجود هذه السيولة الكبيرة محليا من المتوقع أن تتوصل لصفقة مع بنوك محلية."

وأبيكورب مملوكة للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وتمتلك السعودية والإمارات العربية المتحدة حصة 17 بالمئة لكل منهما.

وفي مايو ايار وافق مساهمو الشركة على رفع قاعدة رأسمال الشركة لثلاثة أمثاله إلى 1.5 مليار دولار لمساعدتها على المضي قدما في خططها الاستثمارية.

وجمعت أبيكورب ملياري ريال من أول اصداراتها من السندات في أكتوبر تشرين الأول 2010 .

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)