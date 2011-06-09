مسؤول خليجي: احتمال تخلف أمريكا عن السداد مصدر قلق ويغذي التضخم

دبي 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤول ببنك مركزي خليجي اليوم الخميس إن احتياطيات البنوك المركزية بالمنطقة ينبغي أن تكون اكثر تنوعا على المدى البعيد وإن أي تخلف أمريكي عن سداد ديون سيضع ضغوطا نزوليا على الدولار ويغذي التضخم.

وقال خالد الخاطر المسؤول بمصرف قطر المركزي لرويترز إن احتمال تخلف الولايات المتحدة "مصدر قلق للدول التي لديها استثمارات مقومة بالدولار الأمريكي. ستفقد قيمتها."

وأضاف "ثانيا... هذا سيضع مزيدا من الضغوط النزولية على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى لذا سيكون هناك مزيد من الضغوط التضخمية."

وسئل ان كان هذا سيؤثر على سياسة الاحتياطيات للبنوك المركزية الخليجية فقال "بغض النظر عن هذا الموضوع رأيي دائما هو أن على الدول أن تنوع محافظها بصورة أكبر على المدى البعيد."