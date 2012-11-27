مقدمة 1-الخليج الدولي يفوض بنوكا لإصدار سندات محتمل بالدولار

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دبي 27 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مرتبو إصدار سندات اليوم الثلاثاء إن بنك الخليج الدولي المملوك بحصة أغلبية للحكومة السعودية فوض ستة بنوك لترتيب لقاءات مع المستثمرين قبيل إصدار سندات دولاري محتمل بالحجم القياسي.

وتبدأ العروض الترويجية في 28 نوفمبر تشرين الثاني في دولة الامارات العربية المتحدة قبيل الاجتماعات في سنغافورة وهونج كونج وتنتهي في الثالث من ديسمبر كانون الأول في لندن.

وقال المرتبون إن أي إصدار لاحق سيكون جزءا من برنامج البنك لسندات متوسطة الأجل بقيمة أربعة مليارات يورو. وسيتم استخدام حصيلة الإصدار في الأغراض العامة للبنك.

وقال الخليج الدولي ومقره البحرين إنه فوض نفسه وجيه.بي مورجان تشيس وبنك أبوظبي الوطني وباركليز وستاندرد تشارترد وسوسيتيه جنرال لترتيب الإصدار.

وأوردت رويترز البنوك التي تم تفويضها في وقت سابق هذا الشهر.

وعقد بنك الخليج الدولي في وقت سابق هذا العام لقاءات مع المستثمرين في ماليزيا حول إصدار محتمل لسندات إسلامية (صكوك) في إطار برنامج صكوك بقيمة 3.5 مليار رنجيت لكن لم يتم إصدار صكوك بعد.

ورغم اسم البنك وقاعدته في البحرين فإن الحكومة السعودية تملك حصة في بنك الخليج الدولي قدرها 97.2 في المئة مما يجعل المستثمرين الدوليين أكثر ارتياحا فيما يتعلق بمستوى المخاطر.

ومن بين المساهمين الآخرين في البنك صناديق ثروة سيادية خليجية تتضمن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية وقطر القابضة.