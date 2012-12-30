السعودية تصدر سندات لتمويل مطارين في جدة والرياض

دبي 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أبلغ وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قناة العربية التلفزيونية اليوم الأحد أن الحكومة السعودية ستصدر العام المقبل سندات تضمنها وزارة المالية لتمويل إنشاء مطارين في الرياض وجدة.

وقال العساف إن حصيلة السندات ستستخدم لتمويل مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الملك خالد في الرياض.

كانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قالت في يناير كانون الثاني إنها تعتزم طرح إصدار ثان من الصكوك في نهاية 2012 لتمويل مشروع مطار الملك عبد العزيز بتكلفة 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار).

وفي اصدار صكوك سابق أطلق هذا العام وضمنته وزارة المالية بالكامل جمعت الحكومة 15 مليار ريال للمساهمة في تمويل المطار الواقع في جدة.

وفي العام الماضي فازت مجموعة بن لادن السعودية بعقود تطوير المرحلة الأولى من مطار الملك عبد العزيز لزيادة طاقته الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر.