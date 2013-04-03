مصدران: بن لادن السعودية تصدر السعر النهائي لصكوك بقيمة 347 مليون دولار

دبي 3 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصدران اليوم الأربعاء إن مجموعة بن لادن السعودية إحدى أكبر شركات الإنشاءات في المملكة قامت بتسعير صكوك بقيمة 1.3 مليار ريال (346.7 مليون دولار).

وتعد هذه الصفقة الأحدث بين سلسلة إصدارات صكوك بالعملة المحلية في المملكة مما يعكس الأهمية المتزايدة لأسواق الديون الرأسمالية كمصادر لتمويل الشركات السعودية التي طالما اعتمدت على البنوك.

وقال المصدران اللذان اشترطا عدم كشف هويتهما نظرا لان المعلومات غير متاحة للجمهور حتى الآن إنه تم تسعير الصكوك الصادرة لأجل عامين ونصف عند 170 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سيبور) لمدة ثلاثة أشهر.

وقال أحدهما إن السعر جاء عند الحد الأدنى للسعر الاسترشادي المبدئي الذي تراوح بين 170 و190 نقطة أساس ما يشير إلى قوة الطلب على الصفقة.

وفي ظل وفرة السيولة لدى المستثمرين السعوديين من المتوقع أن يجذب أي إصدار صكوك لشركة إنشاءات كبرى طلبا كبيرا. وجذبت إصدارات سابقة لمجموعة بن لادن طلبات اكتتاب تجاوزت المعروض.

وأبلغت مصادر رويترز الشهر الماضي أن الشركة تعقد اجتماعات بمستثمري أدوات الدخل الثابت تمهيدا لطرح سندات محتمل بالعملة المحلية.

وتم تكليف الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي بترتيب الصفقة.

وتلجأ الشركات السعودية الراغبة في الاقتراض بشكل متزايد إلى أسواق الدين بالمملكة لتنويع مصادر التمويل بعيدا عن القروض البنكية والاستفادة من وفرة السيولة لدى المستثمرين.

ودخلت مجموعة بن لادن السوق آخر مرة في اغسطس اب بصكوك بمليار ريال لعام واحد عبر وحدة اتش.اس.بي.سي السعودية وباعت صكوكا بقيمة 700 مليون ريال لأجل تسعة أشهر في يوليو تموز 2010 وأخرى بمليار ريال لعام واحد في يوليو تموز 2011.